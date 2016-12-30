ثلاثينية تونسية تعيش في كوخ بمفردها وتتعرض للإغتصاب 3 مرات

تونس (صدى):

تعرضت ثلاثينيّة تونسية للإغتصاب 3 مرّات على يدِ أشخاص لم تتمكن من التعرّف عليهم، بمنطقة “الجرايدية” التابعة لمعتمدية العلا من ولاية القيروان.

وطالبت المواطنة السلطات ووزارة المرأة لإنقاذها من وضعها الكارثي، حيث تقطن بمفردها في كوخ قديم.

واكدت في تصريحاتٍ لها إنّها اتصلت مرارا بـِ”السلط الجهوية” وكذلك وزارة المرأة دون مساعدتها وانتشالها من الفقر والاعتداء.

ووعد النائب عن جهة القيروان بمجلس نواب الشعب طارق الفتيتي المواطنة بتبني مشكلتها.