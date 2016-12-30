  • نشر : 2016/12/30 - 4:27 م
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ثلاثينية تونسية تعيش في كوخ بمفردها وتتعرض للإغتصاب 3 مرات

ثلاثينية تونسية تعيش في كوخ بمفردها وتتعرض للإغتصاب 3 مرات
تونس (صدى):

تعرضت ثلاثينيّة تونسية للإغتصاب 3 مرّات على يدِ أشخاص لم تتمكن من التعرّف عليهم، بمنطقة “الجرايدية” التابعة لمعتمدية العلا من ولاية القيروان.

 

وطالبت المواطنة السلطات ووزارة المرأة لإنقاذها من وضعها الكارثي، حيث تقطن بمفردها في كوخ قديم.

 

واكدت في تصريحاتٍ لها إنّها اتصلت مرارا بـِ”السلط الجهوية” وكذلك وزارة المرأة دون مساعدتها وانتشالها من الفقر والاعتداء.

 

ووعد النائب عن جهة القيروان بمجلس نواب الشعب طارق الفتيتي المواطنة بتبني مشكلتها.




7 تعليقات


  1. حنين [ عدد التعليقات: 88 ] 30/12/2016 في
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    1

    الله يرفع عنها ولايبتلينا يارب

  2. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 121 ] 30/12/2016 في
    رد
    2

    اللهم آمين

  3. محمد عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي [ عدد التعليقات: 17 ] 30/12/2016 في
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    3

    لا حول ولا قوة الا بالله !!؟

  4. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11327 ] 30/12/2016 في
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    4

    الله المستعان

  5. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 420 ] 30/12/2016 في
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    5

    لا حول ولا قوة الا بالله

  6. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11258 ] 30/12/2016 في
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    6

    ساكنه فكوووخ وبروحها…
    وتعرضت للأعتصاب مره وثنتين والثالثة أشتكت
    وش مسكنك بالكوخ ياكوووووخه
    الا والوضع زان لك🤔🤔🤔

  7. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 906 ] 31/12/2016 في
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    7

    بيوت مبناه واحوال مستره ..الله يرفع عنها ويرئف بحالها ..الله يسترنا وياكم بستره يارب ..


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