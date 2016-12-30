التعاون والفتح يتنافسان علي ضم “سفياني”

محمود أحمد (صدى):

دخل ناديا التعاون والفتح في منافسة لضم ربيع سفياني لاعب النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوفهما.

ويأتي ذلك بعد ان أبلغت إدارة النصر اللاعب بعدم تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي في منتصف يناير المقبل.

ولم يشارك سفياني بصفة أساسية مع النصر في الفترة الأخيرة بعد ان فشلت الإدارة في التوصل لإتفاق مالي لتجديد العقد.

ومن المنتظر ان يحسم اللاعب مصيره سواء بالانضمام الي التعاون أو الفتح خلال الأيام القليلة المقبلة.