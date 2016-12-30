بالفيديو..طرد جمهور جورج وسوف خلال تصوير حلقته مع ” عائشة”

تونس (صدى):

نشر برنامج “ET بالعربي” مشاهد حصرية من الحلقة التي تم تصويرها مع سلطان الطرب جورج وسوف في برنامج “عائشة” الذي يبث على قناة التاسعة.

وناقش البرنامج الاشاعات التي تم ترويجها حول سرقة حقيبة الوسوف في مطار تونسقرطاج الا انه كانت حقيبة مدير اعماله التي اخذت بالخطأ من احد المسافرين الاخرين.

و ابان البرنامج ان مقدمة البرنامج عائشة بن عثمان اضطرت لإلغاء العديد من الفقرات بسبب جورج وسوف كما تم طرد الجمهور الحاضر لانه لم يكن يستطيع سماع نفسه خلال البروفات، لكنه في المقابل استقبل الوسوف عدد من معجبيه في الاستوديو.

فيما غادر الوسوف البرنامج قبل انتهائه و لم يحتفل مع فريق البرنامج الذي اعد له احتفال صغير بمناسبة عيد ميلاده .

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