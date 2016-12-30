  • نشر : 2016/12/30 - 4:09 م
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  • منوعات

بالصور..أمريكية باعت نفسها مقابل 1300 دولار لهذا الرّجل من أجل كلبها

بالصور..أمريكية باعت نفسها مقابل 1300 دولار لهذا الرّجل من أجل كلبها
واشنطن (صدى):

قامت السيدة الأميركية “كريستي كتليف” التي تقيم في ولاية فلوريدا وتبلغ من العمر 42 عاماً،بعرض نفسها للبيع؛ من أجل تأمين تكاليف العملية الجراحية التي يحتاجها كلبها الوحيد الذي يحمل اسم (فوكسي)، وتبلغ 1300 دولار فقط.

واوضحت صحيفة “مترو” البريطانية إن السيدة “كتليف” تمكنت من العثور على رجل غني يُدعى “فرانك بافيرا” ودفع لها المبلغ لعلاج كلبها “فوكسي”.

 

و الكلب “فوكسي” فهو أنثى وتحتاج لعملية جراحية في الصدر، إضافة الى اعمال طبية أخرى في عيادة الاسنان، وهو ما يكلف 1300 دولار لدى عيادة الطبيب البيطري.

 

وقالت كتليف بعد أن أنهت الكلبة العملية إن “فوكسي في وضع عظيم جداً بعد إجراء العملية الجراحية، إنها سعيدة جداً بحق”.

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6 تعليقات


  1. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5591 ] 30/12/2016 في
    رد
    1

    المشكله ان فيسها وشكلها مايستاهل ريال واحد
    لكن هي الدنيا هيك تجي عكس في كل شي

  2. عابر سبيل [ عدد التعليقات: 90 ] 30/12/2016 في
    رد
    2

    لعن ابوها على كلبتها على من اشتراهاا
    ا…. المشكله فيه سعوديات مربيات كلاب من هالنوع
    ويتفاخرن والغرض منه الله اعلـــــــــــــم !!!
    ياحسااافه والله …….

  3. ابوفهد الحبلاني العنزي [ عدد التعليقات: 578 ] 30/12/2016 في
    رد
    3

    المفروض هي اللي تعمل العملية الجراحية لوجهها اللي يجيب الهم

    الظاهر ان الدكتور غلطان مسوي عمليات بواسير في وجهها

    عوذه من هاشيفته اللي تجيب الغثيــآن بـ الركبـه

    — ًًً..يادافع البلا … ًًً–
    ههههههههههههههههههههههههاااي

    O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
    !||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

  4. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11258 ] 30/12/2016 في
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    4

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    ودي أعلق…بس بزعلكم😂😂😂😂

  5. هناك خطأ [ عدد التعليقات: 121 ] 31/12/2016 في
    رد
    5

    الرجال ما اشتراها ولا شي، هو دفع لها فلوس العمليه لمن شاف انها وصلت لدرجة تقول ابيع نفسي. والا لو اشتراها بالمعنى الحقيقي فهذا يعتبر جريمه واتجار بالبشر.

  6. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9171 ] 31/12/2016 في
    رد
    6

    هههههههههههع العقل نعمه


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