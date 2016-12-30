بالصور.. نجمةلبنانية تخوض علاقة حب جديدة بعد أسابيع من طلاقها

بيروت (صدى):

شاركت الممثّلة اللبنانية نادين الراسي،جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، مجموعة من الصور وهي تضع خاتماً بيدها اليمنى.

وظهرت نادين وهي في أحضان رجلٍ، من دون أن تظهر وجهه في الصورة. كما ظهر محبسٌ في يدها اليمنى، كشف عن خوضها علاقة حب جديدة.

وكتبت على الصورة: “أعيشُ بِحُب وأحيا بِحُب بقلبٍ لا يَعرِف غير الحُب. تُصبحوا على حُب.”

وكانت الراسي نشرت منذ حوالي الأسبوع صورة لهديّة تلقّتها من عزيزٍ على قلبها، وكتب لها: “إلى من عشقتُ نفسي مَعَها، كلّ عامٍ وأنتي حبيبتي.”

كانتّ الممثّلة اللبنانية انفصلت عن زوجها الثاني جيسكار أبي نادر، كما أنّها حصلت على حضانة طفليهما.

