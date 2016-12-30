  • نشر : 2016/12/30 - 4:05 م
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بالصور.. نجمةلبنانية تخوض علاقة حب جديدة بعد أسابيع من طلاقها

بالصور.. نجمةلبنانية تخوض علاقة حب جديدة بعد أسابيع من طلاقها
بيروت (صدى):

شاركت الممثّلة اللبنانية نادين الراسي،جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، مجموعة من الصور وهي تضع خاتماً بيدها اليمنى.

وظهرت نادين وهي في أحضان رجلٍ، من دون أن تظهر وجهه في الصورة. كما ظهر محبسٌ في يدها اليمنى، كشف عن خوضها علاقة حب جديدة.

وكتبت على الصورة: “أعيشُ بِحُب وأحيا بِحُب بقلبٍ لا يَعرِف غير الحُب. تُصبحوا على حُب.”

وكانت الراسي نشرت منذ حوالي الأسبوع صورة لهديّة تلقّتها من عزيزٍ على قلبها، وكتب لها: “إلى من عشقتُ نفسي مَعَها، كلّ عامٍ وأنتي حبيبتي.”

كانتّ الممثّلة اللبنانية انفصلت عن زوجها الثاني جيسكار أبي نادر، كما أنّها حصلت على حضانة طفليهما.
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5 تعليقات


  1. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 420 ] 30/12/2016 في
    رد
    1

    عادي عندهم يمكن

  2. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11258 ] 30/12/2016 في
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    2

    أكيد ماتقدر تصبر😂😂
    بعدين الي مثل هذي
    ماتتفوووووووت😂😂😂😂

  3. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 906 ] 30/12/2016 في
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    3

    الذمه عندهم وسيعه ..

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9171 ] 31/12/2016 في
    رد
    4

    هههههههع ما شاء الله أمداك

  5. B [ عدد التعليقات: 9309 ] 31/12/2016 في
    رد
    5

    داعسه ماعندها وقت خخخخخخخخخخخخخخخ


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