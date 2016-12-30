القبض على قاتل المواطن الخليجي بحفر الباطن

حمود الدهمشي (صدى):

ضبطت الجهات الأمنية بحفر الباطن وافد عربيّ عشرينيّ متهم بقتل المواطن الخليجي، بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس، إثر خلاف نشب بينهما .

و أوضح العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلاميّ للشرطة بالمنطقة الشرقية، أنه عند الساعة الرابعة من مساء أمس الخميس، تبلغت شرطة محافظة حفرالباطن من مواطن خليجي أنه أثناء قدومه لزيارة عمه من جنسيته والمتواجد بمخيمه الواقع بمنطقة صحراوية على بعد ٥٠كم شمال محافظة حفر الباطن، عثر عليه متوفيًا إثر تعرضه لإصابة شديدة بالرأس.

‎و أضاف فور تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن ملابساته، مبينًا أنه بفضل من الله وتوفيقه توصلت مجريات التحقيق والبحث والتحري إلى تورط وافد عربيّ عشرينيّ في مقتل المواطن الخليجي، بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس، إثر خلاف نشب فيما بينهما والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة غير معلومة.

وتابع الرقيطي و من خلال تحريات موسعة عن المتهم تم التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه، وقد أقر بارتكابه الجريمة وأرشد إلى مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية، فيما جرى إيقافه تمهيدًا لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء.