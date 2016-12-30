أميرة فتحي تتعرض لخطأ طبي أثناء عملية جراحية كاد يودي بها !

القاهرة (صدى):

قامت الفنّانة المصرية أميرة فتحي بدخول غرفة العمليات لإجراء جراحة سريعة تعالج بها خطأ طبياً تعرضت له في جراحة سابقة أجرتها قبل أيام، وكاد يسبب لها مضاعفات صحية خطيرة.

وتتواجد ” أميرة “”حاليا داخل المستشفى، وروت التفاصيل قائلة: “منذ أيام قليلة أجريت جراحة لاستئصال (كيس دهني) في القدم، لكن بعدها شعرت بآلام شديدة، وعندما توجهت للكشف الطبي مجدداً اكتشفت أن الطبيب الذي أجرى الجراحة لم ينظف الجرح جيداً، وهو ما سبب لي مضاعفات وصلت إلى حد التسمم، ولولا أنني سارعت إلى المستشفى، وأجريت جراحة أخرى سريعة، كان يمكن أن يحدث لي مكروه جسيم”.