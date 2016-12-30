بعد 10 أيام سيرا على الأقدام …رحلة شاب مغربي صوب مكة تتوقف بالتشاد

مليكة فؤاد (صدى):

مضى الشاب الهواري ياسر عبدالاله رحلة سيرا على الأقدام صوب بيت الله بمكة المكرمة، الا انه وجد الشاب صعوبات كبيرة في مواصلة سيره نحو العربية السعودية بعد 10 أيام من انطلاقه ، بعدما رفضت السفارة المغربية بالسينغال منحه تأشيرة الدخول إلى دولة التشاد .

وعللت السفارة رفضها بانعدام الأمن هناك ، وتحكم عصابات خطرة في المنطقة ، إلى جانب امتناع دولة التشاد عن منح تأشيرة السياحة منذ 3 سنوات خلت ، حيث اقترح عليه ممثل السفارة السفر جوا إلى السودان ومنها إلى السعودية عبر مصر ، فلسطين و الأردن.

وكان برنامج الشاب ياسر هو الدخول الى التشاد وعبور مالي إلى النيجر ، قبل أن تتوقف المسيرة يوم أمس بالسينغال، لأجل ذلك ، وجه الشاب ياسر طلبا إلى متتبعيه عبر الفيسبوك طالبا المشورة قبل اتخاذ القرار النهائي ، في أن ينهي رحلته و يعود إلى أرض الوطن أو يواصل مغامرته لبلوغ حلمه بالوصول إلى مكة المكرمة .