150 ألف غرامة علي الأهلي بسبب قوارير المياه

محمود أحمد (صدى):

وقعت ‏لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اليوم الجمعة، غرامة مالية علي نادي الأهلي 150 ألف ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه على لاعب فريق الاتحاد فهد المولد خلال لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس ولي العهد.

والقت جماهير الأهلي قوارير المياه علي المولد خلال احتفاله بالهدف الثاني للفريق الذي سجله المصري محمود كهربا.

يذكر ان اللقاء إنتهي لصالح الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين علي ملعب الجوهرة بمدينة جدة.