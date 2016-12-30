إيقاف سلمان الفرج 4 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال

محمود أحمد (صدى):

قرر ‏لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اليوم الجمعة إيقاف لاعب نادي الهلال سلمان الفرج 4 مباريات رسمية وغرامة 20 ألف ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذئية في لقاء النصر بدون نصف نهائي كأس ولي العهد.

كما رفضت اللجنة احتجاج نادي الهلال ضد قرار الحكم بمنح البطاقة الصفراء الأولى لسلمان الفرج خلال اللقاء الذي إنتهي لصالح النصر بهدفين دون رد.