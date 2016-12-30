“فلكية جدة”: غداً السبت “المذنب 45 بي” قُرب هلال القمر في حدث استثنائي

نايف السالم (صدى):

قالت الجمعية الفلكية بجدة، أن الراصدين للسماء في السعودية والمنطقة العربية على موعد مع حدث استثناني يوم السبت 31 ديسمبر 2016؛ حيث سيرصد مذنب بالقرب من هلال قمر بداية الشهر في حالة غير معتادة.

و اوضح المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية أن المذنب يسمى “45 بي هوندا ماركوس باجيصاكوف”، ويُعرف اختصاراً بـ”45 بي”، وهو من المذنبات قصيرة الدورة؛ حيث يستغرق حوالى خمس سنوات ليعود إلى الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي، وقد اكتُشف في العام 1948 ، مضيفاً أن المذنب يتحرك ببطء عبر السماء، وخلال الفترة الماضية كان خافتاً، ويوم السبت يصل الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره حول الشمس، ولمعانه الظاهري أصبح الآن +7.5، وهو مشاهَد من خلال المناظير من المواقع منخفضة التلوث الضوئي للمدن.

و قال أبو زاهرة من الممكن أن يكسر لمعانه حدود الرؤية، ويصبح مشاهَداً بالعين المجردة؛ ولكن هذا غير مؤكد؛ فالمذنبات لا يمكن التنبؤ بسلوكها، ولكن في الأساس المذنب غير مشاهد بالعين المجردة.

و أضاف أنه عند رصد المذنب بواسطة المناظير ثنائية العينية مقاس 50 مليمتر أو أكبر؛ سيظهر كنقطة ضبابية، ومن خلال تلسكوب صغير مقاس 4 إلى 6 بوصة يمكن رؤية غلافه الجوي الرقيق “الكوما”، والممكن رؤية ذيله الخافت يتجه نحو الشرق، وتكون الرؤية أفضل من خلال تلسكوب عاكس مقاس 15 بوصة وبقوة منخفضة 64.