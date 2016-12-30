ريال مدريد يصرف النظر عن “أوباميانج”

محمود أحمد (صدى):

صرف نادي ريال مدريد النظر عن ضم الجابوني بير أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند الألماني خلال الفترة المقبلة وفقا لما اعلنته صحيفة سبورت الإسبانية.

وقرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاكتفاء بالثنائي كريم بنزيمة والفارو موراتا في خط الهجوم وعدم ضم مهاجمين جدد خاصة مع تألق اللاعب الشاب ماريانو.

وكان ريال مدريد قد أبدي اهتمامه خلال الفترة الماضية بضم أوباميانج ولكن مطالب دورتموند المالية منعت اتمام الصفقة.