مضوي: الدوري السعودي يمتلك مقومات النجاح

محمود أحمد (صدى):

أشاد الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني السابق لنادي الوحدة بامكانيات كرة القدم السعودية والدوري السعودي الذي يمتلك كل مقومات النجاح لأي مدير فني.

وقال مضوي في تصريحات له اليوم الجمعة :”الدوري السعودي يحوز على كل شيء ويوفر كل ظروف النجاح بسبب التنظيم الجيد الذي يميزه والفكر الاحترافي الذي يسيطر على المسؤولين فيه”.

وكشف مضويانه هو من طلب الرحيل عن الوحدة بعد 14 شهرا بسبب سوء النتائج وتراجع الفريق في جدول الدوري بسبب سلسلة النتائج السلبية.