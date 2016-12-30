مزوري الأجازات المرضية يواجهون الفصل من الوظيفة والسجن وغرامة 100 ألف ريال

أصدر متعب حمد الأحمد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية تعميماً إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات؛ بهدف توعية جميع منسوبيها بالأنظمة والجرائم المتصلة بالوظيفة العامة؛ ومنها جريمة تزوير الإجازات المرضية؛ نظراً لما تتضمنه من تزوير محررات رسمية أو استغلال وظيفي.
وجاء في التعميم أن تزوير الإجازات المرضية يشمل مَن زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، مع علمه بذلك؛ حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبةُ مَن اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
و أكد التعميم على أن العبرة في النظام بواقعة ارتكاب التزوير في الإجازات المرضية.. لا بعدد الأيام.
وحددت الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعميم وقوع جريمة التزوير في أربع حالات؛ الأولى بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل لها أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، والحالة الثانية التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع؛ سواء وقع ذلك عن طريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
وتتعلق الحالة الثالثة بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه؛ بينما تتعلق الحالة الرابعة بإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
5 تعليقات
العقوبه كبيره الف ريال وانذار يكفي اول مره ثم خمسه الاف ولف نظر ثم ايقاف شهر للمره الثالثه مع خصم علاوه سنه يعني كذا ممكن
اما كل شي سجن سنه وغرامه ميه الف سلامات احد قالكم اشعب عايش على كنز مثلاً
غرامة مئة الف الدولة ممكن تغتني من غرامات لاجازة المضية
رؤية 2030 كلها غرامات بكرة حتى لو زوج ضرب زوجته بيدفع غرامه 😂😂
ومن باب العدل والمساواه يقولك ان الغرامه تذهب للجهه المعنيه بينما المتضرر مايحصل ولا ريال
لنجد مثلا انك لو صدمت عمود كهرب الغرامه تروح للبلديه …. كذلك لو تعرض عامل صحي للضرب الغرامه تروح لوزاره الصحه
وبالتالي نستنتج انك يا عزيزي العامل الصحي والعمود كلكم واحد ماتحصلون شي
صرنا في معتقل الويل والثبور والتهديد والوعيد المواطن يلاقيها من مين ولا من مين غرامات ومخالفات وسجن وفصل من الوظيفه وتشريد وضياع