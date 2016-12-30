رئيس الحرس الملكي: عهد الملك سلمان.. عهد الحزم والعزم والرخاء والوفاء

علي القحطاني (صدى):

أكد معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول حمد بن محمد العوهلي أن المشاعر الصادقة تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله في ذكرى البيعة المباركه, أكبر من أن تعبر عنها الكلمات وأسمى من أن تختزل في عبارات .

وقال معاليه في كلمة بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ” قد مضى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه مقاليد الحكم في الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1436هـ قدماً بمسيرة التطوير والرخاء التي سبقه فيها والده وإخوانه رحمهم الله ولم يألوا ملك الحزم والعزم جهدا في ذلك رغم تعدد نشاطاته في المجالات المختلفة على المستويين الداخلي أو الخارجي , وسيخلد له التاريخ ما قدمه ويقدمه رعاه الله من انجازات عظيمة في عهد الحزم والعزم مشيرا إلى إن كل هذه الإنجازات التي تزخر بها بلادنا ما هي إلا شواهد على عطاء هذا القائد الكبير والذي يقابله الحب الصادق والتقدير من الشعب المخلص الأبي، حيث تمثّل هذا الحب في صور رائعة من التلاحم والتعاضد والتأييد بين الشعب وقائده في ظل هذه الظروف المحيطه بنا “.

وأضاف معاليه :” لقد شهدت المملكة في العام المنصرم ولله الحمد الكثير من التطور والتقدم وافتتاح العديد من المشاريع التي تخدم الوطن والمواطن , أما على المستوى الخارجي , فقد كانت لتلك النجاحات التي حققها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الصعيد الدبلوماسي وفي السياسة الخارجية وأسلوبه المتفرد في الحكم وفي التعامل مع الأحداث والأزمات تؤكد ما لدى هذا القائد الفذ من إدراك ورؤية واضحة وباع طويل باعتباره سياسياً مخضرماً ومتمرساً واستراتيجياً “.

وأكد معاليه أن زيارات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لأشقائه في عدد من دول مجلس التعاون كان لها الأثر الكبير في نفوس شعوب المنطقة، حيث حملت هذه الزيارة رسالة واضحة للعالم اجمع تؤكد تلاحم وتكاتف قادات وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي وأنهم على كلمة واحدة وطريق واضح متين ضد أي تحديات تواجههم .

وقال معالي رئيس الحرس الملكي :” وفي افتتاحه ـ حفظه الله ـ لأعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى ، قال ـ حفظه الله ـ لقد سخرنا إمكاناتنا كافة لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين وتطبيق الوسطية كما كان عليه السلف الصالح , مشيداً رعاه الله بالرؤية المباركه 2030 وأثرها الذي سيعم الوطن والمواطن وما تهدف إليه تلك الرؤيا من تنمية وتطوير في شتى المجالات ” .

وأضاف معاليه الفريق أول العوهلي :” إن عهد الملك سلمان هو عهد الحزم والعزم والرخاء والوفاء , عهد أوقفت فيه المملكة بفضل الله ثم بحكمة وحزم قيادتها الرشيدة جميع المؤامرات السيئة التي تستهدف زعزعة الأمن بوطننا الحبيب وأمتنا العربية والإسلامية، وكان نهج خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ في التعامل مع تلك المؤامرات الحسم حيث لا مجاملات ولا دبلوماسية يمكن أن يكسب بها المتربصون وقتا يحققون فيه بعضا من أغراضهم الدنيئة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن وتعطيل عجلة التنمية “.

ودعا في ختام كلمته المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية وعلى بلادنا الأمن والأمان ودوام الرخاء ، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء.