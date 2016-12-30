بالفيديو..اطلالات لجين عمران ومهيرة عبد العزيز وعلا الفارس في زفاف بلقيس فتحي

فيصل ابراهيم (صدى):

شاركت النجمات لجين عمران وعلا الفارس ومهيرة عبد العزيز مقاطع على حساباتهن في تطبيق “سناب شات” من داخل زفاف الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وخطفت اطلالات لجين ومهيرة وعلا الأضواء، كما وجهن كلمات التهنئة والمباركات للعروسين الذين دخلا القفص الذهبي الليلة في حفلٍ ضخم بفندق “أرماني” في دبي

وأحيت حفل الزفاف الفنانة السعودية وعد التي قدمت وصلة غنائية لمدة ساعة ونصف، بينما وجهت الدعوات لعدد من النجوم كأصالة، وشيرين عبد الوهاب، وماجد المهندس، وأحلام، وهند البحرينية ونوال الكويتية.