بالفيديو..اطلالات لجين عمران ومهيرة عبد العزيز وعلا الفارس في زفاف بلقيس فتحي

فيصل ابراهيم (صدى):
شاركت النجمات لجين عمران وعلا الفارس ومهيرة عبد العزيز مقاطع على حساباتهن في تطبيق “سناب شات” من داخل زفاف الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.
وخطفت اطلالات لجين ومهيرة وعلا الأضواء، كما وجهن كلمات التهنئة والمباركات للعروسين الذين دخلا القفص الذهبي الليلة في حفلٍ ضخم بفندق “أرماني” في دبي
وأحيت حفل الزفاف الفنانة السعودية وعد التي قدمت وصلة غنائية لمدة ساعة ونصف، بينما وجهت الدعوات لعدد من النجوم كأصالة، وشيرين عبد الوهاب، وماجد المهندس، وأحلام، وهند البحرينية ونوال الكويتية.
الله يهديهم ..
اللهم لا تجعلنا شامتين بهم ..الحمدلله الذي عافني مما ابتلاهم به .
بعض البنات المشهورات التي استرخصت جسدها للناظرين له تتمنى لو يعود الزمن فتكون فتاة مستورة .
وصية لأخواتي الكريمات وهي الانتباه من العباية والتي أشبه ماتكون ( كاسية عارية)
كوني غالية بنظر عينيك وقلبك ولا تسمحي لأحد أن يتمتع بالنظر لجسدك إلا زوجك فقط .
وأخيرا
خلقك الله غالية بنظر أهلك فلا ترخصي عند أحد .
أسأل أن يرزق شبابنا وشاباتنا بما يملأ عيونهم وقلوبهم 👐
تحياتي