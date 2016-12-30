برعاية محافظ المجاردة اختتام مهرجان العسل الخامس على أنغام موروث وإبداع مركز خاط

محمد بن طحيطح تصوير : علي العمري (صدى):

رعى محافظ المجاردة عبدالله بن سعد الرعيني الحفل الختامي لمهرجان العسل الخامس مساء امس الخميس بحضور وكيل المحافظة ثامر بن نايف المرزوقي وبحضور رئيس مركز خاط علي بن أحمد الزيداني على أنغام الموروث الشعبي الذي تألق في تقديمه أبناء مركز خاط إعداداً وإخراجاً وبتغطية من قناة السيوف الفضائية .

بدأ الحفل بتقديم الاعلامي أحمد محمد الشهري فالقران الكريم فكلمة رئيس مركز خاط عقبها كرم محافظ المجاردة أعضاء اللجنة المنظمة والفرقة الشعبية ، فقصيدة للشاعر المبدع أحمد بن خازم العمري ثم انطلق الموروث الشعبي بالعرضة الشعبية والخطوة بمشاركة الشعراء سعد حنفان وصالح محمد العمري ودحمان العمري وعبدالله بن دوغان والاخوين حنفان وعبدالواحد سعد حنفان واختتمت بفقرة العزف على الناي للمبدع ظافر الشهري .

واختتم الحفل بشيلتين من كلمات الشاعر سعد بن حنفان الأولى لوحة وطنية بعنوان دار الاسلام بصوت المنشد عبدالله حامد العمري والأخيرة السياحة في تهامة للمنشد عبدالله علي العمري .