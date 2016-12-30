“نيمار” يقترب من دخول قفص الزواج

محمود أحمد (صدى):

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة يقترب من الزواج خلال الفترة المقبلة من صديقته برونا ماركيزين.

وقالت الصحيفة ان نيمار يستعد لإقامة حفل زواج واعلن زوجه من برونا بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو المقبل.

وأشارت إلي ان عام 2017 قد يشهد زواج ثنائي برشلونة ليونيل ميسي من صديقته انطونيلا وزميله نيمار دا سيلفا من صديقته برونا ماركيزين.