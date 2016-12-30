بالفيديو.. فستان الفنانة بلقيس يسقط في حفل زفافها ويضعها في موقف محرج

نورة الشهري (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض الفنانة اليمنية بلقيس، لموقف محرج خلال حفل زفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وأظهر المقطع سقوط أجزاء من الفستان الذي كانت ترتديه “بلقيس” في حفل زفافها، والذي يحتوي على 24 ألف قطعة ألماس، واستغرق تصميمه 1500 ساعة عمل.

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