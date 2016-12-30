  • نشر : 2016/12/30 - 2:22 م
  • 9٬163 مشاهدة
  • 55 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. فستان الفنانة بلقيس يسقط في حفل زفافها ويضعها في موقف محرج

بالفيديو.. فستان الفنانة بلقيس يسقط في حفل زفافها ويضعها في موقف محرج
نورة الشهري (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض الفنانة اليمنية بلقيس، لموقف محرج خلال حفل زفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.
وأظهر المقطع سقوط أجزاء من الفستان الذي كانت ترتديه “بلقيس” في حفل زفافها، والذي يحتوي على 24 ألف قطعة ألماس، واستغرق تصميمه 1500 ساعة عمل.

 

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55 تعليق


  1. رقع يامرقع [ عدد التعليقات: 32 ] 31/12/2016 في
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    51

    انتو شايفين انه في الاونه الاخيره كل ساقطه وداجه ومنحله يتزوجها سعودي لا وبعد مبسوط بنات ديرتك يالرخمه اشرف واطهر من مليون وحده زي هذي لاكن قدرك

  2. رقع يامرقع [ عدد التعليقات: 32 ] 31/12/2016 في
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    52

    سعودي بتجنس من نفس الطينه كثير عليه الاشكال هذي لو سعودي اصل وفصل مايخذ الاشكال هذي ياخذ بنات شيوخ

  3. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8626 ] 31/12/2016 في
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    53

    بلوماسي ههههههههههه هو صحيح انه بيدجان مافيها كلام اطلاقا ، بس بيدجان مصنفر ومضبّط وبالبدايه بيشوفه طماطه حمراء ولا راح يتقزز منه ويعرف انه بيدجان الا بعد مايضربه شهر بعدها بيعافه
    اما الطماط يإبن أم فهو سلعتنننن نادرةننننن ولن تجده الا في بلاد الافرنجه وقليلا من بقاع الشام
    جعلني الله وإياك ممن يغفّص الطماط بكلتا يديه ولسانه حاله يقول بخنننن بخنننن على السنين العجاف

  4. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8626 ] 31/12/2016 في
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    54

    يقول احد الشعراء القداما
    الله على ك…… محكحك ومنتوف
    وان ماحصل منتوف هاته بريشه

  5. ابو عبدالله الحربي [ عدد التعليقات: 122 ] 31/12/2016 في
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    55

    الله سبحانه يعطي المال من يحب ومن لايحب الا الإيمان مايعطيه الا من يحب ٠
    قال تعالى ( ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياة الدنياء وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) كفر النعمه بدياثه ٠
    كثير من الأغنياء يتمتع ضاهريآ ولكن داخلين نار يتأجج يحاول ان يظهر السعادة ولكن السعادة مخافة الله والبعد عن ماحرم الله ٠
    قال احد من التابعين ( لو يعلم الملوك مابنا من سعادة من التقوى لقاتلونا بسيوف )


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