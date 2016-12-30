  • نشر : 2016/12/30 - 2:22 م
  • 2٬398 مشاهدة
  • 19 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. فستان الفنانة بلقيس يسقط في حفل زفافها ويضعها في موقف محرج

بالفيديو.. فستان الفنانة بلقيس يسقط في حفل زفافها ويضعها في موقف محرج
نورة الشهري (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض الفنانة اليمنية بلقيس، لموقف محرج خلال حفل زفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.
وأظهر المقطع سقوط أجزاء من الفستان الذي كانت ترتديه “بلقيس” في حفل زفافها، والذي يحتوي على 24 ألف قطعة ألماس، واستغرق تصميمه 1500 ساعة عمل.

 

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19 تعليق


  1. حنين [ عدد التعليقات: 83 ] 30/12/2016 في
    رد
    1

    24 الف قطعة الماس سبحان الله

  2. حنين [ عدد التعليقات: 83 ] 30/12/2016 في
    رد
    2

    تذكرت كلام أمل الطيار لما قالت هؤلاء الدنيا تمشي معهم مثل الحلاوة لأن فيه شئ عظيم ينتظرهم بالآخرة نتيجة السفور والتبرج

  3. الجهني [ عدد التعليقات: 409 ] 30/12/2016 في
    رد
    3

    مستعجلة

  4. عسل حامض [ عدد التعليقات: 164 ] 30/12/2016 في
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    4

    الله يرزقنا الجنه ويتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا
    فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض

  5. مشعل العتيبي [ عدد التعليقات: 171 ] 30/12/2016 في
    رد
    5

    يوم طاح قامت تلوى جعل تلوى الداب عليك مالها اول ولا تالي

  6. العدناني [ عدد التعليقات: 1332 ] 30/12/2016 في
    رد
    6

    طيب ايش ؟؟؟؟

  7. اليمن [ عدد التعليقات: 6 ] 30/12/2016 في
    رد
    7

    احسن

  8. اليمن [ عدد التعليقات: 6 ] 30/12/2016 في
    رد
    8

    احسن

  9. خالد [ عدد التعليقات: 39 ] 30/12/2016 في
    رد
    9

    يارب ارزقني وحده زي بلقيس جميله جدا.الله يوفقهم

  10. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9927 ] 30/12/2016 في
    رد
    10

    ههههههههههههه 😂😂 😂 قامت ترقص من الفشلة اوووفر صراحة يازين البساطة بس

  11. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9165 ] 30/12/2016 في
    رد
    11

    ههههههههه اي رجعت ترقص يوم بغت تطيح عاد لازم من المواقف المحرجه .!

  12. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5586 ] 30/12/2016 في
    رد
    12

    😂😂😂
    يافشيله ….🙈🙈
    واللحين كل سنه مثل هاليوم تجي وتدوخنا بذكرى زواجها وذكرى سقوط الفستان والطرحه😂😂😂😂
    .
    .انا لو مكانها قسم غير ابكي 😭😭😭بعد كل هالتجهيزات والتعب والتنسيق يخرب هيك اويلي بس 😭😭😭

  13. ساحر الكلمة [ عدد التعليقات: 1873 ] 30/12/2016 في
    رد
    13

    الله يكفينا شر الاخرة ياحنين
    الله يهديها ويعيدها الى الحق
    امين يارب

  14. حنين [ عدد التعليقات: 83 ] 30/12/2016 في
    رد
    14

    مصدقين الطيحة هههههههههههههههههه
    هذة نوع من أنواع الدعايات الإعلامية

  15. حنين [ عدد التعليقات: 83 ] 30/12/2016 في
    رد
    15

    أخ خالد ليس الجمال فقط يكفي
    بل جمال الروح والثقافة والمنطق الحسن والذرابة والأدب هي الجوهر الحقيقي وليس الجمال الشكلي

  16. السعودي [ عدد التعليقات: 235 ] 30/12/2016 في
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    16

    قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة.
    صلوا عليه

  17. alfahad41 [ عدد التعليقات: 772 ] 30/12/2016 في
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    17

    مالت عليك يالرخمه فلوسك واجد منت محتاج مثلها لاكن الطيور على اشكالها تقع
    اقسم برب البيت لو تعطيني مليون ما اتزوجها وشلون لو كانت الحاله مثلك مبسوط

  18. حنين [ عدد التعليقات: 83 ] 30/12/2016 في
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    18

    بعض البنات ياه لما تكون راضية أو عند صديقاتها منطق واسلوب وذرابة واتيكيت ولاعصبت تعال شوف الأخلاق الزفت واللسان السليط

  19. حنين [ عدد التعليقات: 83 ] 30/12/2016 في
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    19

    ياامل الطيار ليش تبكين !? بالعكس مثل هالمواقف تصير طريفة


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