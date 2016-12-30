بالفيديو.. فستان الفنانة بلقيس يسقط في حفل زفافها ويضعها في موقف محرج

نورة الشهري (صدى):
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض الفنانة اليمنية بلقيس، لموقف محرج خلال حفل زفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض الفنانة اليمنية بلقيس، لموقف محرج خلال حفل زفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.
وأظهر المقطع سقوط أجزاء من الفستان الذي كانت ترتديه “بلقيس” في حفل زفافها، والذي يحتوي على 24 ألف قطعة ألماس، واستغرق تصميمه 1500 ساعة عمل.
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19 تعليق
24 الف قطعة الماس سبحان الله
تذكرت كلام أمل الطيار لما قالت هؤلاء الدنيا تمشي معهم مثل الحلاوة لأن فيه شئ عظيم ينتظرهم بالآخرة نتيجة السفور والتبرج
مستعجلة
الله يرزقنا الجنه ويتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا
فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
يوم طاح قامت تلوى جعل تلوى الداب عليك مالها اول ولا تالي
طيب ايش ؟؟؟؟
احسن
احسن
يارب ارزقني وحده زي بلقيس جميله جدا.الله يوفقهم
ههههههههههههه 😂😂 😂 قامت ترقص من الفشلة اوووفر صراحة يازين البساطة بس
ههههههههه اي رجعت ترقص يوم بغت تطيح عاد لازم من المواقف المحرجه .!
😂😂😂
يافشيله ….🙈🙈
واللحين كل سنه مثل هاليوم تجي وتدوخنا بذكرى زواجها وذكرى سقوط الفستان والطرحه😂😂😂😂
.
.انا لو مكانها قسم غير ابكي 😭😭😭بعد كل هالتجهيزات والتعب والتنسيق يخرب هيك اويلي بس 😭😭😭
الله يكفينا شر الاخرة ياحنين
الله يهديها ويعيدها الى الحق
امين يارب
مصدقين الطيحة هههههههههههههههههه
هذة نوع من أنواع الدعايات الإعلامية
أخ خالد ليس الجمال فقط يكفي
بل جمال الروح والثقافة والمنطق الحسن والذرابة والأدب هي الجوهر الحقيقي وليس الجمال الشكلي
قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة.
صلوا عليه
مالت عليك يالرخمه فلوسك واجد منت محتاج مثلها لاكن الطيور على اشكالها تقع
اقسم برب البيت لو تعطيني مليون ما اتزوجها وشلون لو كانت الحاله مثلك مبسوط
بعض البنات ياه لما تكون راضية أو عند صديقاتها منطق واسلوب وذرابة واتيكيت ولاعصبت تعال شوف الأخلاق الزفت واللسان السليط
ياامل الطيار ليش تبكين !? بالعكس مثل هالمواقف تصير طريفة