باعشن: نعمل علي سداد 34 مليون ريال ديون الاتحاد الخارجية

محمود أحمد (صدى):

أكد حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد علي إن الإدارة تعمل حاليا علي تسديد 34 مليون ريال قيمة الديون المتراكمة علي النادي في القضايا الخارجية وفقا للمستندات.

وأوضح باعشن النادي سيقوم بسداد الديون خلال شهري يناير وفبراير بأقصي تقدير.

ويأتي ذلك بعد خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد في الدوري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو.