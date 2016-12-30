بالفيديو.. أحلام تكشف سبب عدم حضورها زفاف بلقيس فتحي

فيصل ابراهيم (صدى):

كشفت الفنّانة الإماراتيّة أحلام عن سبب عدم حضورها زفاف الفنّانة اليمنيّة الإماراتيّة بلقيس فتحي.

وأوضحت أحلام، عبر سلسلة فيديوهات على تطبيق “سناب شات” “رغبتها بالحضور لولا ظرفها وهو زواج ثانٍ، ارتبطت به منذ أكثر من 3 شهور”، مؤكّدةً أنّها “ستزور بلقيس فور عودتها لتبارك لها.”

وتوجّهت الى العروس بالقول: “أبي أبارك للغالية بنتي بلقيس. الله يباركلك يا حبيبة قلبي. كنت قمر قمر. شفت الصور. الحين انت عروس اتركي كل شيء وانبسطي.”

وختمت: “أبي أقول لك يا سلطان، حطّها في عيونك. الله يهنيكن”.