القسم النسائي بهيئة الهلال الاحمر ضرب مثل يحتذى به في برامج التطوع لكل جمعيات التطوع

نايف السالم (صدى):

تحت قيادة مدير هيئة الهلال الاحمر بمكة المكرمة الاستاذ عبيد العتيبي شاركت مديرة القسم النسائي بمنطققة مكة المكرمة د.ابتسام المنيعي مع عدد من المتطوعات في الفعالية التي اقيمت بمقر الغرفة التجارية مساء يوم الخميس ٣٠ ربيع اول تحت عنوان ( صحتك تهمنا ) بعدة اركان توعوية تضمنت التعريف ببرنامج الامير نايف للاسعافات الاولية واهميته للمجتمع وكذلك التعريف بآلية التطوع في الهلال الاحمر والخدمات التي يمكن تقديمها من خلال برامج التطوع بالإضافة للعديد من الاركان التوعوية وعن الاغذية الصحية التي تساعد في تحسين صحة الانسان .

كما اقامت إدارة الهلال الاحمر بالعاصمة المقدسة ركن توعوي عن الاسعافات الاولية التي تجرى للمصابين وعن برنامج الامير نايف للاسعافات الاولية وعرض للاجهزة والادوات الاسعافية.

ولله الحمد كانت فعالية ناجحة

وكان هناك تفاعل كبير من قبل زوار المعرض.