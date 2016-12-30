اسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار

علي القحطاني (صدى):

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة المبكرة، مع هبوط الدولار في أخر جلسات العام الجاري، وبحلول الساعة 07:50 صباحاً بتوقيت غرينتش، زاد السعر الفوري للذهب 0.35% إلى 1135.2 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود المعدن الأصفر الأمريكية بنحو 0.03% لتسجل 1282.55 دولار، وهبطت الفضة أكثر من 0.15% في المعاملات الفورية؛ ما يعادل 26 سنتاً إلى 17.612 دولار للأوقية، وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.25% إلى 99.5 نقطة.