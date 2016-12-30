رونالدو يرفض ملايين الدوري الصيني

محمود أحمد (صدى):

كشف جورجي منديز، وكيل اعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن رفض موكله عرضا خياليا من أحد الأندية بالدوري الصيني كان سيمنحه 100 مليون يورو سنويا.

وكشف منديز في حديث لشبكة “سكاي سبورتس ايطاليا” ان العرض كان يشمل دفع 300 مليون يورو لنادي ريال مدريد للاستغناء عن رونالدو بالاضافة الي تخصيصر اللاعب بالراتب الذي يجعل منه اللاعب الاعلى اجرا في تاريخ كرة القدم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنفق فيه الاندية الصينية مبالغ ضخمة لاستقدام لاعبي كرة قدم بارزين، آخرهم المهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز لاعب نادي شنجهاي حيث يتقاضى 40 مليون يورو سنويا.