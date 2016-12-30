بالصور.. لغز الفتيات الست يحير مستخدمي الإنترنت

متابعات (صدى):

بين الحين والآخر تشهد شبكة الإنترنت انتشار صور تذهل المشاهدين، وتجعلنا نحدق بشاشات أجهزتنا الذكية طويلا، حتى نفهم تفاصيلها ونحل الغموض الذي تحمله في تفاصيلها.

ونشرت صورة مؤخرا تضم 6 شابات، يجلسن على أريكة، وللوهلة الأولى تبدو الصورة طبيعية، لكنك عندما تمعن النظر ستجد أن هناك 5 أزواج من الأرجل فقط، وكانت مهمة مستخدمي الانترنت بسيطة وهي “البحث عن أرجل الفتاة الجالسة بالوسط”.

وتباينت الأفكار والتخمينات حول الأرجل المفقودة في الصورة، حيث اعتقد البعض أنه تم التلاعب بها فيما رأى آخرون أن أرجل الفتاة الثانية من جهة اليسار قد حجبتها أرجل الفتاة الجالسة إلى جانبها وغيرها من الأفكار إلى أن نشر أحد المستخدمين صورة أخرى في وقت لاحق تم تحديد كل فتاة وأرجلها بلون مختلف عن الأخريات لفهم كل زوجين من الأرجل إلى من تنتمي من الجالسات على الأريكة.

وتبين من خلال تلك الألوان أنه تظهر رجل واحدة من الأرجل المفقودة لوّنت بالأصفر ما جعل الكثيرون يعتقدون بأن الفتاة برجل واحدة.