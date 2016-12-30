إمام الحرم يدعو لإغاثة سوريا والتجاوب مع حملة خادم الحرمين الشريفين

نايف السالم (صدى):

دعاء إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور خالد الغامدي في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، إلى نصرة السوريين والمساهمة في الحملة الإغاثية التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين.

وقال الغامدي: “إن إخوانكم في سوريا وخاصة في حلب يتعرضون لأبشع العدوان والظلم وسفك الدماء وتسلط الأعداء من الباطنية والخوارج وغيرهم، وإن من علامات المؤمن الصادق أنه يحزن بمصاب إخوانه ويهتم بأمرهم ويسعى لإغاثتهم” .

وقد أمر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأيده أمر بحملة شعبية لإغاثة إخوانه في سوريا والوقوف معهم وإسعافهم ، وإننا لنحث المسلمين جميعا على المشاركة الفاعلة في هذه الحملة ومساعدة أهلنا في سوريا والوقوف معهم في كربهم وإدخال السرور على قلوبهم والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه.

وأضاف إمام وخطيب المسجد الحرام أن الله قدر على هذه الأمة المحمدية في هذه الأزمان المتأخرة أن يتكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب ويتنادوا على خيراتها ويتكاتفوا لتمزيقها وتعويقها وتأخير تنميتها ، ومن رحمة الله أنه لم يترك الأمة بدون بيان وتحذير من هؤلاء الأعداء وهتك أستار مكرهم وكيدهم .