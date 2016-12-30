روسيا تطرد 35 دبلوماسيا أمريكيا رداً على العقوبات

موسكو (صدى):
اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة ان بلاده ستطرد 35 دبلوماسيا امريكيا ردا على العقوبات التي اعلنتها واشنطن ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية.
اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة ان بلاده ستطرد 35 دبلوماسيا امريكيا ردا على العقوبات التي اعلنتها واشنطن ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية.
وقال لافروف في مقابلة نقلها التلفزيون ان “وزارة الخارجية اقترحت على الرئيس اعلان 31 دبلوماسيا في السفارة الامريكية في موسكو واربعة دبلوماسيين في القنصلية الامريكية العامة في سان بطرسبورغ (شمال غرب) اشخاصا غير مرغوب فيهم”.
3 تعليقات
يالله تحط حيلهم بينهم …. اللهم امين
طبخو الطبخه طلعت نتانتها ولما إستوت تزاعلو كبو القدر وبهم حاق مكرهم السي وربك لهم بالمرصاد
كل واحد يفرد عضلاته