روسيا تطرد 35 دبلوماسيا أمريكيا رداً على العقوبات

موسكو (صدى):

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة ان بلاده ستطرد 35 دبلوماسيا امريكيا ردا على العقوبات التي اعلنتها واشنطن ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وقال لافروف في مقابلة نقلها التلفزيون ان “وزارة الخارجية اقترحت على الرئيس اعلان 31 دبلوماسيا في السفارة الامريكية في موسكو واربعة دبلوماسيين في القنصلية الامريكية العامة في سان بطرسبورغ (شمال غرب) اشخاصا غير مرغوب فيهم”.