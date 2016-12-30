بلدية النبهانية تضبط وتصادر عددا من المواد الغذائية الفاسدة

علي العنزي (صدى):

صادرت بلدية محافظة النبهانية عددا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذتها البلدية في عدد من الأسواق التجارية والبوفيهات والمطاعم الأسبوع الماضي بالمحافظة والمراكز التابعة لها .

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة المكلف سامي بن متعب الجميلي أن البلدية رصدت مخالفات وأتلفت عددا من الأدوات المستخدمة في تجهيز الأطعمة ، وقامت بإغلاق بعض المحلات و إتخاذ الإجراء النظامية بحق المخالفين .

وأكد الجميلي استمرار البلدية في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر وسائل التواصل المتعددة.