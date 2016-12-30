نصراوي يهاجم الهلال بسبب التحكيم

الرياض (صدى):

شن الناقد الرياضي سعود الصرامي هجوماً عنيفاً على مجلس إدارة نادي الهلال، واصفاً انتقادها لحكم مباريات دوري جميل بـ«الأفلام المكشوفة» على حد تعبيره وأكد الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إدارة نادي الهلال لن تستطيع تكرار ما فعلته إدارتا ناديي النصر والأهلي، بطلب حكام أجانب لأكثر من 8 مباريات في بطولة الدوري، واصفًا انتقاد الإدارة الهلالية للتحكيم بـ«أفلام مكشوفة».

وغرد الصرامي، قائلاً :” أتحدى أن تكرر إدارة الهلال تجربتي إدارتي النصر والأهلي بطلب الحكام الأجانب، لأكثر من ثمان مباريات.. البكائيات أفلام مكشوفة”.