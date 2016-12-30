نصراوي يهاجم الهلال بسبب التحكيم

الرياض (صدى):
شن الناقد الرياضي سعود الصرامي هجوماً عنيفاً على مجلس إدارة نادي الهلال، واصفاً انتقادها لحكم مباريات دوري جميل بـ«الأفلام المكشوفة» على حد تعبيره وأكد الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إدارة نادي الهلال لن تستطيع تكرار ما فعلته إدارتا ناديي النصر والأهلي، بطلب حكام أجانب لأكثر من 8 مباريات في بطولة الدوري، واصفًا انتقاد الإدارة الهلالية للتحكيم بـ«أفلام مكشوفة».
وغرد الصرامي، قائلاً :” أتحدى أن تكرر إدارة الهلال تجربتي إدارتي النصر والأهلي بطلب الحكام الأجانب، لأكثر من ثمان مباريات.. البكائيات أفلام مكشوفة”.
5 تعليقات
اكذب الاعلام اصفره ..
يقتلون القتيل ويمشون بجنازته
فعلا اكذب الاعلام اصفره ..
ترى الناس تعرف الحقيقة
لاتحاولون دسها ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
ياهلال لك الله ..
اخر ناس تتكلم عن التحكيم صغير الرياض ابوطاقية👳♀️
الصرامي واشكاله هم سبب تدهور الكوره السعوديه حتى النصر ماسلم منهم وهم على قولتهم نصراويين قائمة تطول في التعصب
الصرامي والنوفل والعصيمي والزهراني والحميدان وغيرهم كثير
ماجاب لك البطوله بعد اكثر من ٢٣ سنه الا نهيقك وصراخك والانذار الاخير وتهديد الحكام ولجانه تجي الحين تشكك الهلال اول من طلب حكام اجانب ولولا الحكم المحلي مافزت مباراة ولي العهد اللعبه مكشوفه اسقاط الهلال يوم تصدر ولكن ان شاء الله ما تحلى لكم
نقدر نظيفك يالترشيحي مع القائمة السابقة