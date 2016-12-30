بالأسماء.. إعلان المقبولين لوظائف مكتبة الملك فهد الوطنيّة

طلال الغامدي (صدى):

كشفت مكتبة الملك فهد الوطنية عن أسماء المقبولين مبدئيًّا للوظائف الرجاليّة، من المتقدمين على الوظائف الإدارية والفنية التي أعلنت عنها سابقًا في تاريخ 1437/10/26هـ، للوظائف “مطور برامج أول – محلل نظم – مطور برامج – أخصائي تقنية معلومات – فني تبريد وتكييف – كهربائي – مراقب خدمات”، على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

كما أعلنت عن مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للوظائف الرجالية، والتي سوف تعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 1438/4/10هـ، ولمدة ثلاثة أيام، داعية المؤهلين الواردة أسمائهم التقيد بجدول الاختبارات التحريرية والوقت المحدد والموضح في الإعلان، والحضور في الموعد المحدد في مقر المكتبة الواقع على طريق الملك فهد بالرياض، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

واوضحت إلى أن عدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولًا عن الرغبة في المسابقة على الوظيفة، وأما عن أسماء المؤهلات للوظائف النسائيّة فسوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة أن الاسماء عبر الرابط التالي (http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/News/Pages/3031438.aspx)