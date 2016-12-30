جماهير عمانية تدعم الاتحاد أمام أتلتيكو مدريد

الرياض (صدى):

قام عدد من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من سلطنة عمان، بالحضور إلى مدينة جدة من أجل الاحتفال مع العميد بمرور 90 عاماً على تأسيسه، ومساندته في مواجهته الودية التاريخية أمام وصيف بطل أوروبا فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحرص عدد من عشاق الاتحاد من عمان على التواجد منذ وقت مبكر، اليوم الجمعة، قبل بدء احتفالية العميد بالذكر الـ90 لتأسيسه، بهدف توثيق الحدث عن قرب من خلال التواجد في أروقة قلعة النمور.