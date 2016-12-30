تعليم حائل يعلن عن وظائف باسم حارس مدرسة.. وهذه هي الشروط

علي العنزي (صدى):

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل للمرة الثانية باب التقديم لشغل عدد (6) وظائف باسم “حارس مدرسة”، وتشتمل مواقع وظائف حرّاس المدارس المعلن عنها “الوهيبية – ساحوت – جبه – الجابرية – الرفايع – حريد”.

وأوضحت أن التقديم يكون وفق الشروط التالية:

1- يجب أن يكون المتقدم سعوديّ الجنسية.

2- يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف.

3- أن يكون لائقًا صحيًّا.

4- الأولوية لمن سكنه قريب من مقر الوظيفة (للوظائف خارج مدينة حائل).

5- الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف بالأعمال الإدارية نهائيًّا.

6- لا يقل عمر المتقدم عن (35) سنة حسب الهوية الوطنية.

7- يجب إثبات الخبرات السابقة.

8- في حال قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سوف يتم طلب الوثائق للمطابقة.

9- سيتم إلغاء طلب التقديم في حال ثبوت عدم صحة البيانات الواردة به.

10- لن يُنظر إلى أي طلب أو إجراءات سابقة لهذا الإعلان إلا من خلال الموقع الإلكتروني الحالي والتاريخ المحدد في الإعلان.

11- ألا يكون المتقدم من معلمي التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

وأضافت أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد الموافق 3/ 4/ 1438هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 4/ 1438هـ، وذلك من خلال موقع التوظيف الإلكتروني لتعليم حائل، مشددة على أنه لن ينظر إلى أي طلب أو الإجراءات التي قدمت خلال المدة الماضية ما لم يتم تجديده من خلال الموقع الإلكتروني الحالي والتاريخ المحدد للتقديم في الإعلان.