2017 تشهد توظيف سعوديات في كونترات مطارات المملكة

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر عن انه سيتم خلال النصف الأول من العام المقبل 2017 توظيف سيدات سعوديات في كونترات الخدمات الأرضية في مطارات المملكة لإنهاء إجراءات السفر على ان يتم البدء بثلاث مطارات كخطوة أولى تتبعها خطوات توسعية في بقية المطارات.

وأوضحت أن الشركة السعودية للخدمات الارضية “SGS” –وهي احدى الشركات المقدمة للخدمات الارضية في مطارات المملكة قامت بتحديد خطط وترتيبات لتوظيف العنصر النسائي في منظومتها التشغيلية بمطارات المملكة خلال الربع الاول من العام المقبل 2017 على ان يبدأ التوظيف في الربع الثاني بعد ان يتم تدريبهن على منصات انهاء إجراءات السفر للركاب في المطارات وتصعيد الركاب.