  • نشر : 2016/12/30 - 1:14 م
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  • 9 تعليق
  • منوعات

بالصور.. فتاة “سانتا كلوز” تفاجئ القوات الأمنية العراقية بالهدايا

بالصور.. فتاة “سانتا كلوز” تفاجئ القوات الأمنية العراقية بالهدايا
متابعات (صدى):

ابتكرت فتاة عراقية، طريقة جديدة للاحتفال بأعياد الميلاد، في العاصمة العراقية بغداد، حيث ارتدت زي “بابا نويل”، وقامت بتوزيع الهدايا على عناصر القوات الأمنية بالمدينة. بحسب موقع “السومرية”.

وجاءت مبادرتها بهدف مشاركة قوات الأمن احتفالات أعياد الميلاد، وإضفاء شيء من البهجة عليهم، في وقت تسود فيه العراق الفوضى والحروب والنزاعات.

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9 تعليقات


  1. B [ عدد التعليقات: 9309 ] 30/12/2016 في
    رد
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    اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون﻿

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9171 ] 30/12/2016 في
    رد
    2

    عليه الصلاة والسلام

  3. ابوفهد الحبلاني العنزي [ عدد التعليقات: 578 ] 30/12/2016 في
    رد
    3

    عليه الصلاة والسلام

  4. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9937 ] 30/12/2016 في
    رد
    4

    وش نوع الهدايا

  5. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
    رد
    5

    الجيش العراقي الذي كان مصدر فخر العرب أصبح جيش الراقصات الفتيات

  6. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
    رد
    6

    خصوصا بعد الاحتلال

  7. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
    رد
    7

    الأمريكي والإيراني

  8. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
    رد
    8

    ريشة عز في جناح الذل

  9. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
    رد
    9

    صدى الأشجان وفيض المشاعر


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