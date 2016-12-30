بالصور.. فتاة “سانتا كلوز” تفاجئ القوات الأمنية العراقية بالهدايا

متابعات (صدى):

ابتكرت فتاة عراقية، طريقة جديدة للاحتفال بأعياد الميلاد، في العاصمة العراقية بغداد، حيث ارتدت زي “بابا نويل”، وقامت بتوزيع الهدايا على عناصر القوات الأمنية بالمدينة. بحسب موقع “السومرية”.

وجاءت مبادرتها بهدف مشاركة قوات الأمن احتفالات أعياد الميلاد، وإضفاء شيء من البهجة عليهم، في وقت تسود فيه العراق الفوضى والحروب والنزاعات.