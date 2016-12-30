سفارة روسيا في لندن تسخر من أوباما على «تويتر» بصورة بطة

لندن (صدى):

سخرت السفارة الروسية في لندن من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أوباما، بتويتة على تويتر بعد قيامه بطرد 35 دبلوماسيا روسيا، على خلفية اتهام بلادهم بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونشرت السفارة الروسية فى لندن على حسابها الرسمي على “تويتر”، صورة “بطة” وكتب عليها العرجاء، وكتب أعلى الصورة “الرئيس أوباما يطرد 35 دبلوماسيا روسيا فى إعادة للحرب الباردة. الشعب الأمريكى سيكون سعيدا أن يرى رحيل هذه الإدارة البائسة”.