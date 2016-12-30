المظاهرات السلمية تعود لسوريا مجدداً مع بدء سريان الهدنة

دمشق (صدى):

دعا ناشطون إلى تنظيم مظاهرات، اليوم الجمعة، في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وذلك تحت شعار “تجديد العهد للثورة السورية”.

وقالت مصادر إن تنسيقيات الثورة السورية أطلقت شعار “تجديد العهد للثورة السورية” للمظاهرات التي ستنظم في “المناطق الخارجة عن سيطرة النظام”، والقمع الدامي للمظاهرات السلمية المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد منذ مارس 2011 حول الأزمة إلى نزاع مسلح، أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف وتشريد الملايين.

وتوصلت تركيا، التي تدعم فصائل من المعارضة المسلحة، مع روسيا، حليفة الأسد، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، رغم بعض الانتهاكات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول بالمعارضة المسلحة إن الاتفاق لا يزال صامدا، بعد اشتباكات متفرقة وإطلاق نار بعد بدء سريانه مباشرة في الليل.