موعد غرامي على تطبيق “تندر” ينهي حياة طالبة مكسيكية بطريقة بشعة

وكالات (صدى):

لم تكن الطالبة المكسيكية “فرانسيا روث” تعلم أن موعدها مع الحبيب الذي تعرفت إليه عبر تطبيق التعارف “تندر” سيكون موعدًا مع الموت، فقد قام ايمانويل ديلاني بقتلها وتقطيع جثتها، وتغطيسها في الأسيد لإخفاء معالم الجريمة.

وأثار اختفاؤها الطويل وغير المبرر قلق أفراد عائلتها، فقاموا بتمشيط لمواقع التواصل الاجتماعي التي تتواجد عليها، واكتشف أصدقاؤها أنها أعطت موعدا للجاني بمنزله يوم اختفائها.

فقامت العائلة بإبلاغ الشرطة التي توجهت إلى مسكن المتهم، حيث اكتشفوا بالفعل بقايا جثة بشرية في شرفته، بعدما قطَّعها وغطس الجزء الأكبر منها في الأسيد للتخلص من الآثار تماما، وأثبتت تحاليل الحمض النووي أن الضحية هي فعلا “فرانسيا روث”.

واعترف الجاني بعد التحقيق معه أنه أقدم على فعلته بعدما رفضت الفتاة إقامة علاقة جنسية معه.