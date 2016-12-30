بالصور.. زواج الفنانة بلقيس ورجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف

فيصل ابراهيم (صدى):

شهدت ليلة أمس الخميس، حفل زفاف أسطوري للمطربة اليمنية بلقيس ورجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف في إمارة دبي.

وتابع جمهور بلقيس حفل زفافها أولا بأول عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، من خلال مقطع فيديو كامل للحفل شاركته بلقيس مع متابعيها.

وعبَّر ناشطون من خلال هاشتاغ #زواج_بلقيس عبر موقع التواصل “تويتر”، عن إعجابهم بتفاصيل الحفل وبطلته بلقيس وظهورها فيه، حيث قالت “هوازم”: “ما تابعت شي منه بس شفت الفستان مرة عجبني ممكن لأني ما تعودت عليها بطلة زي كذا”.

وعلقت “رهام”: “أجمل ما في الزواج بلقيس ترقص ومستانسة فالتها على الآخر، مو مثل اللي عندنا ماده البوز يعني أني ثقيلة”.

وأيد “تركي المحمد”: “ما شاء الله بلقيس ترقص ومستانسة وتضحك مو زي بعض الناس تمد بوزها ومسوية ثقيلة تعلموا ترا يوم فرح مو تحدي مين أثقل من الثاني”.

فيما أثارت والدة الفنانة اليمنية، إعجاب متابعيها، حيث علّقت “راء”: “أم بلقيس تجنن، أول مرة أدري أمها كذا ما شاء الله تجنن”.