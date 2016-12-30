قوات النظام السوري تخترق الهدنة ثلاث مرات في يوم واحد

دمشق (صدى):

استمرت قوات بشار والمسلحون التابعون والمساندون للنظام في اختراق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه نحو الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة باتفاق تركي – روسي.

ففي المرة الأولى سُمع دوي إطلاق نار في منطقة اليادودة الواقعة في شمال غرب مدينة درعا، وتبين أنه ناجم عن استهداف بالرشاشات الثقيلة للبلدة، إضافة إلى إطلاق نار من رشاشات متوسطة وثقيلة استهدف بلدة مسحرة الواقعة بريف القنيطرة الأوسط

ووقع الاختراق الثاني في محور تلة البيجو بمحيط بلدة محردة في ريف حماة الشمالي، كما وقعت اشتباكات متقطعة في محور الميدعاني من جهة حوش الضواهرة بالغوطة الشرقية بين قوات النظام وعدد من فصائل المعارضة. واستهدف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة مناطق في المزارع الجنوبية لقرية سكيك بريف إدلب الجنوبي والمزارع الجنوبية لقرية عطشان بريف حماة الشمالي الشرقي.

ونحو الساعة العاشرة صباح اليوم وقع اختراق ثالث للهدنة عندما استهدفت قوات الأسد جرود وادي بردى في ريف دمشق بالصواريخ وقذائف المدفعية، بالتزامن مع استهداف قرى وادي بردى بقناصات الحرس الجمهوري، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري.

يذكر أن هذا الاتفاق هو الثالث خلال العام الجاري؛ إذ سبقه وقف لإطلاق النار استمر منذ الساعة السابعة مساء 12 سبتمبر الماضي حتى السابعة مساء 19 من الشهر ذاته، كما سبقتهما هدنة في 27 فبراير الماضي انهارت في الثلث الأخير من شهر أبريل الماضي.