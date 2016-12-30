أمير الشرقية يدعو إلى تقديم التبرعات لإغاثة الأشقاء في سوريا

حمود الدهمشي (صدى):

استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، دعا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، إلى تقديم التبرعات النقدية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، وذلك في جميع محافظات ومراكز المنطقة، حاثاً عموم المواطنين والمواطنات ورجال الأعمال والموسرين على المساهمة الفاعلة من خلال دعم هذه الحملة من أجل مساعدة الأشقاء في سوريا.

يذكر أن الحملة لاستقبال المبالغ المالية فقط، وذلك بإيداعها في الحسابات التالية ..

1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

3- SA8580000362608015888888 مركز الملك سلمان للإغاثة على مصرف الراجحي.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554) .