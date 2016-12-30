وفاتان وإصابتان بكورونا في عسير

محمد طحيطح (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن حالتي إصابة وحالتي وفاة في منطقة عسير جراء متلازمة الشرق الأوسط “كورونا”. وبحسب مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة فقد توفي ستيني في محايل عسير وسبعيني في رجال ألمع، فيما سجلت إصابة لستيني آخر في محايل عسير وتماثل للشفاء وغادر المستشفى، ويتلقى العلاج خمسيني مصاب بالفايروس في محافظة خميس مشيط. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت مسبقا عن ضرورة أخذ الاحتياطات ولقاح الانفلونزا الموسمية، وضرورة الحرص على عدد اتباع ارشادات وقائية خصوصا لكبار السن والأطفال كونهم الأكثر تعرضا للإصابة.