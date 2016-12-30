المرصد السوري ومسؤول بالمعارضة المسلحة: الهدنة صامدة

دمشق (صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول بالمعارضة المسلحة أن اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة الذي بدأ سريانه منتصف ليل الخميس لا يزال صامدا في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد اشتباكات متفرقة وإطلاق نار في البداية.

وانتهكت الهدنة بعد بدء سريانها مباشرة حين اشتبكت الأطراف المتحاربة في شمال غرب البلاد. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث بعد ذلك بساعات عن “استمرار الهدوء”.

وقال مسؤول من جماعة جيش النصر المعارضة إنه كان هناك قصف خلال الليل لكنه توقف يوم الجمعة مشيرا إلى أن الوضع جيد حتى الآن.