«العقاري» يوضح سبب التأخر في الإعلان عن قروض جديدة

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر أن سبب تأخر صندوق التنمية العقاري في الإعلان عن قروض جديدة، هو قيامه بدراسة آليات وبرامج جديدة تهدف لتقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق.

وبينت أن قيمة القروض المتعثر أصحابها في السداد تبلغ 30 مليار ريال، مشيرة أن الصندوق أدرج نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض، في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”.

وكان الصندوق قد أبرم اتفاقية مع “سمة”، وتم بموجبها إدراج المتعثرين في قوائم “سمة”، لرفع إيرادات الصندوق والمساهمة في انتظام إصدار دفعات القروض الجديدة لقوائم الانتظار.