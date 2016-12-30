اتحادي سابق:سنحقق بطولتين!

الرياض (صدى):

أكد رئيس نادي الاتحاد السابق طلعت لامي أن العميد قادر على تحقيق بطولتان في الموسم الحالي وتأهل الاتحاد لمواجهة النصر في نهائي كأس ولي العهد كما ينافس بقوة على بطولة دوري جميل هذا الموسم بجانب انتظار الصراع على لقب كأس الملك.

وقال طلعت لامي :” أبارك لجماهير الاتحاد مرور 90 عام على تأسيس النادي، وهذه فرصة لنستذكر الأشخاص الذي ساعدوا في بناء هذا النادي”.

وتابع :” أتوقع أن نشاهد الاتحاد يحقق بطولتين على الأقل في الموسم الحالي، وسأكون من الحاضرين في الاحتفالية”.