الشباب يبحث عن الفوز الغائب أمام الباطن

الرياض (صدى):

يسعى الشباب والوحدة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عندما يستقبلان الباطن والرائد على الترتيب، الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين.

– الشباب والباطن

يدخل الشباب المباراة أملاً في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ عدة جولات، كما يسعى لتعويض خسارته أمام الباطن في الدور الأول.

أما الباطن فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال.

يحل الشباب في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز العاشر بـ 13 نقطة.

– الوحدة والرائد

يسعى الوحدة لتحقيق فوز يعوض به إخفاقات الجولات الأخيرة، فيما يسعى الرائد لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الاتحاد واستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل الوحدة المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط فيما يحل الرائد في المركز الثامن بـ 16 نقطة.