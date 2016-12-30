مهاجم الريال يرفض الرحيل

وكالات (صدى):
واصل الشاب ماريانو دياز الثبات على قراره بالاستمرار في صفوف ريال مدريد ورفض العروض التي لا تتوقف من أجله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتواجد ماريانو دياز بجانب لاعب ريال مدريد الآخر لوكاس سيلفا في الأندلس للمشاركة في لقاء ودي خيري جمع بين نجوم الليغا ونجوم الأندلس.
ويرتبط الفريق الأندلسي بقوة بضم اللاعب الهداف لكنه قال لا لفكرة الرحيل عن ريال مدريد.
9 تعليقات
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اليوم يوم الجمعة
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بس اللحين نحبه
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