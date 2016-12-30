مهاجم الريال يرفض الرحيل

مهاجم الريال يرفض الرحيل
وكالات (صدى):

واصل الشاب ماريانو دياز الثبات على قراره بالاستمرار في صفوف ريال مدريد ورفض العروض التي لا تتوقف من أجله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتواجد ماريانو دياز بجانب لاعب ريال مدريد الآخر لوكاس سيلفا في الأندلس للمشاركة في لقاء ودي خيري جمع بين نجوم الليغا ونجوم الأندلس.

ويرتبط الفريق الأندلسي بقوة بضم اللاعب الهداف لكنه قال لا لفكرة الرحيل عن ريال مدريد.




9 تعليقات


  1. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
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    1

    بروح بدالو

  2. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
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    2

    اليوم يوم الجمعة

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
    رد
    3

    كنا نكره يوم الجمعة

  4. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
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    4

    بس اللحين نحبه

  5. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
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    5

    بتمناها اغنية لحسين الصادق

  6. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
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    6

    اسمعوها

  7. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
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    7

    عاطل باطل

  8. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
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    8

    مثقف برتبة فريق اول من اخترع الألمان السينما المصرية هند رستم أيقونة الجمال والأناقة والموضة المكياج

  9. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
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    9

    عيد رأس السنة الميلادية النتيجة التي وصلت إلى حد كبير في السن من غير أن هذا هو ما كان في السابق


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