وزير العمل يوقف إطلاق برنامج «نطاقات الموزون» لأجل غير مسمى

طلال الغامدي (صدى):

أوقف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص؛ إطلاق برنامج “نطاقات الموزون” المقرر إطلاقه في 15 ديسمبر، وتأجيله إلى أجل غير مسمى.

كشف ذلك الدكتور أحمد قطان؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، موضحاً أن طلب إيقاف العمل بالبرنامج حاليا وتأجيل إطلاقه إلى وقت غير معلوم، جاء استجابة لرغبة قطاع الأعمال، لافتاً إلى أنه كان من أوائل الطلبات التي جاءت إلى الوزير الجديد بعد توليه المنصب.

وأضاف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن كل الأمور والإجراءات التقنية والإعلامية جاهزة، وفي انتظار موافقة الوزير عليها.