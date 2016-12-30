الخدمة المدنية تدشن برنامجًا إلكترونيًا جديدًا لتوظيف المواطنين في مناطقهم

علي القحطاني (صدى):

كشفت تقرير لوزارة الخدمة المدنية عن إطلاقها برنامجاً إلكترونياً جديداً بمسمى “مرشد التوظيف الإلكتروني”، بهدف توطين الوظائف الحكومية حسب المناطق، وذلك بتوجيه طالبي الوظائف للتخصصات المطلوبة بالجهات الحكومية في مناطقهم.

وبين التقرير يساعد الطلاب في المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم لاختيار التخصص المناسب قبل دخول الجامعة، عن طريق بربط عملية القبول بمؤسسات التعليم العالي ومخرجاته بالحاجة الحقيقية لسوق العمل في كل منطقة على حدة، وتشجيع طالبي الوظائف من الجنسين للتوجه للعمل في مناطقهم.

وأوضح أن أهداف برنامج مرشد التوظيف الإلكتروني تتمثل في ربط خطط التعليم العالي بالبعد الجغرافي والاحتياجات الفعلية للمناطق، الاطلاع على التخصصات المطلوبة ودرجة الاكتفاء، تطوير المنظور الثقافي للمجتمع بالوظائف الحكومية، وتحسين مخرجات التعليم العالي، وقف نزف مخرجات بعض التخصصات بمسارات العلوم الإنسانية.