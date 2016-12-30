هيئة الزكاة تنتهي من مشروع إدارة الضرائب استعداداً لتطبيق الضرائب الجديدة

عادل الحربي (صدى):

انتهت هيئة الزكاة والدخل من مشروع استحداث إدارة الضرائب، وذلك استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة.

ومن المقرر أن يتم البدء في فرض ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017، أما ضريبة القيمة المضافة فستطبق في الربع الأول من عام 2018، وضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%‏، والمشروبات الغازية ضريبتها 50%، ومشروبات الطاقة ضريبتها 100%‏.

وكشفت مصادر أن الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية ذات العلاقة للعمل على تطبيق الضرائب، سواء من ناحية الآلية أو الحملات الإعلامية.